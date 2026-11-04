محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع الطالبية والعمرانية

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بشوارع المستشفى والوحدة الصحية ومتفرعاتهما بنطاق حي الطالبية، والتي تشهد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك للحفاظ على المرافق وتيسير حركة المارة والمركبات، إلى جانب أعمال الرصف بشوارع يحيى شاهين وطارق يحيى والتلاتيني وعبد الرحيم عباس.



وبنطاق حي العمرانية تابع المحافظ مراحل أعمال التطوير بشوارع حمدي أبو السعود ويوسف وهبي والببلاوي وأحمد عساكر، مشددًا على رئيسي حيي الطالبية والعمرانية ضرورة تطبيق أعلى المعايير الفنية والالتزام بمواصفات الجودة بالتنسيق مع الشركات المنفذة.

كما وجه المحافظ بمنع تراكم المخلفات ونواتج الأعمال والرفع الدوري لها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بمواقع العمل.

كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته على التحدث مع عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير والرصف الجارية مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية، وأحمد جلال، رئيس حي العمرانية.