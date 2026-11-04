أبو عيش: ترامب لم يعد مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه من إجراءات بعد انتخابات التجديد النصفي

قال السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كانت متوقعة إلى حد كبير لدى البعض، أو كانت تمثل أمنيات لدى آخرين، موضحًا أنّها أحدثت تغييرًا في توازن القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل ولايته خلال العامين المقبلين، لكنه لن يكون مدعومًا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، بعدما أصبحت المعارضة تسيطر على المؤسسة التشريعية، وهو ما يفرض محاذير وقيودًا معينة على تحركات الرئيس وقراراته.

وأوضح أبو عيش أنّ ترامب لم يعد مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه من إجراءات تتسق مع شخصيته المثيرة للجدل، التي تدفعه أحيانًا إلى اتخاذ قرار ثم تغييره في اليوم التالي بسهولة ودون مقدمات، مشيرًا إلى أنّ استمرار هذا النهج لم يعد ممكنًا في ظل التداعيات المباشرة لهذه القرارات على معيشة المواطن الأمريكي.

وأشار إلى أنّ التصويت أسهم في إحداث هذا التحول الكبير، إذ جاء جزء منه في صورة تصويت عقابي، بينما تأثر جزء آخر بتداعيات قرارات الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب نفسه على المواطنين.

وأكد السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أنّ الولايات المتحدة أصبحت أمام وضع جديد، يحمل رسالة تحذير سياسي تتجاوز الحدود الإقليمية للولايات نفسها.