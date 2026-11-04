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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الألماني: سياسة ترامب الخارجية أثرت في الانتخابات الأمريكية.. وملف إيران ضمن الحسابات

وزير خارجيه المانيا
وزير خارجيه المانيا

أثار تقييم وزير الخارجية الألماني للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامًا، بعدما أشار إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية تجاه القضايا الدولية لعبت دورًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، ومن بينها الموقف من الملف الإيراني.

وتسلط تصريحات الوزير الألماني الضوء على تداخل السياسة الخارجية مع الحسابات الانتخابية داخل الولايات المتحدة، في ظل ارتباط عدد من الملفات الدولية بالنقاشات السياسية الداخلية، وما تثيره من مواقف متباينة بين الناخبين والقوى السياسية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ضوء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من نقاشات بشأن انعكاساتها على أسعار الطاقة والاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن تأثيرها في صورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية.

وفي السياق ذاته، أظهرت التطورات السياسية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر 2026، حضور الملف الإيراني ضمن النقاشات الانتخابية، إذ أقر ترامب لاحقًا بأن الحرب على إيران كانت أحد العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات، وفقًا لما نقلته رويترز 

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الألماني اهتمام برلين بتداعيات السياسة الأمريكية تجاه إيران، في وقت تواصل فيه ألمانيا الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية وتجنب تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.

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