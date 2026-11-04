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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا.. توقيف 25 شخصا من المتضامنين مع "فلسطين أكشن"

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 25 شخصا من المتضامنين مع فلسطين أكشن امام المحكمة العليا قبيل جلسة استماع للطعن في قرار حظر المنظمة.

كانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت عزمها الطعن في حكم المحكمة العليا بشأن عدم قانونية حظر منظمة فلسطين أكشن.

وفي قرار وصفه مراقبون بأنه “انتصار لحرية التعبير”، قضت المحكمة العليا في لندن بعدم قانونية الإجراءات التي استهدفت فرض حظر شامل أو تصنيف حركة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية أو إجرامية محظورة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية ؛ فقد جاء هذا الحكم ردًا على محاولات قانونية وضغوط سياسية سعت لتجريم الحركة التي تستهدف مصانع الأسلحة الإسرائيلية (مثل شركة “إلبيت سيستمز”) داخل بريطانيا.

وشددت المحكمة على أن أساليب “الاحتجاج المباشر” التي تتبعها الحركة، رغم تضمنها أحياناً أضراراً مادية، لا تخرجها عن نطاق الحماية التي يكفلها “قانون حقوق الإنسان” البريطاني فيما يخص حرية الرأي والتعبير.

واعتبر القضاء أن محاولة وسم الحركة بـ”الإرهاب” تفتقر إلى الأسانيد القانونية الكافية، وأن أنشطتها تندرج تحت بند “العصيان المدني” الذي يهدف للتأثير السياسي وليس ترهيب المدنيين.

وتسبب  القرار إلى مراجعة العديد من القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحركة بتهم “التآمر للقيام بتخريب جنائي”، حيث رأت المحكمة أن الدوافع الأخلاقية والإنسانية (منع جرائم الحرب في غزة) يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبات.

كانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة في 5 يوليو 2025، معتبرة أن استهدافها لمصانع الأسلحة الإسرائيلية (مثل إلبيت سيستمز) يمثل نشاطاً إرهابياً.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، واجه الداعمون للحركة عقوبات تصل إلى السجن 14 عاماً لمجرد حمل لافتات مؤيدة لها.. إلا أن “هدى عموري”، المؤسسة المشاركة للحركة، خاضت معركة قضائية شرسة انتهت بصدور هذا الحكم ، الذي وصفته بأنه “انتصار تاريخي لفلسطين وللحريات في بريطانيا”.

بريطانيا الشرطة البريطانية منظمة فلسطين أكشن المحكمة العليا البريطانية

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