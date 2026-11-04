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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قرار الرئيس السيسي بشأن «وقف المنان» ينتصر لحقوق المواطنين

النائبة هالة كيرة
النائبة هالة كيرة

أكدت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين ومراعاة مصالحهم، وتؤكد أن حماية الحقوق القانونية واستقرار المعاملات العقارية يمثلان ضرورة لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضحت كيرة في بيان لها اليوم،  أن إصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، ورفع القيود المفروضة على إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية، يمثل خطوة مهمة لإزالة المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات تسجيل ممتلكاتهم وفقًا لأحكام القانون، مشيرة إلى أن استقرار الملكية العقارية يرتبط بشكل مباشر بالأمان الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وبتهيئة مناخ أكثر وضوحًا للمعاملات والاستثمار.

تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين

 

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية استكمال هذه الخطوة من خلال ضمان سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة، مؤكدة أن مراجعة الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات أمام المواطنين يعززان الثقة في مؤسسات الدولة، ويكرسان مبادئ العدالة وسيادة القانون.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن دمياط الدقهلية

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