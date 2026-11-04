نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بوقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تعكس حرص الدولة على حقوق المواطنين

أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والاستجابة لمطالبهم، بما يحقق التوازن بين صون حقوق الدولة والأوقاف والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأكدت الأتربي أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الحفاظ على حقوقه واستقرار معاملاته القانونية والعقارية يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن رفع القيود التي ترتبت على المنشور السابق من شأنه تيسير إجراءات التسجيل وإزالة المعوقات أمام المواطنين.

وأضافت أن القرار يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية بما يضمن عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون وحماية أموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن سرعة الاستجابة الرئاسية تعكس نهجًا قائمًا على الاستماع إلى شواغل المواطنين والتعامل الجاد معها، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز جهود الدولة نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

و أكدت على أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعامل مع الملفات التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة، وتجسد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وصون الحقوق وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.