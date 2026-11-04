وجبة دافئة لـ الشتاء.. طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول الأجواء الشتوية، تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات دافئة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، وتأتي شوربة قرع العسل بالكريمة ضمن الأطباق المميزة التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، فهي تتميز بقوامها الكريمي الناعم وطعمها الغني، فضلا عن احتوائها على البيتا كاروتين والألياف الغذائية.

لذا قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته على الفيسبوك، طريقة شوربة قرع العسل بالكريمة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة في المنزل.



طريقة عمل شوربة القرع العسلي بالكريمة

المكونات:

نصف كيلو قرع عسلي مقشر ومقطع.

بصلة متوسطة.

فصان ثوم.

ملعقة زيت زيتون.

كوبان من مرقة الدجاج أو الخضار.

نصف كوب لبن.

ملعقتان من الكريمة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود ورشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 200، ويوضع القرع العسلي في صينية مع زيت الزيتون والملح والفلفل.

يترك حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا.

يشوح البصل والثوم في إناء على النار، ثم يضاف القرع المشوي والمرقة.

تخلط المكونات جيدا باستخدام الخلاط حتى يصبح القوام ناعما.

يضاف اللبن والكريمة وجوزة الطيب، وتترك الشوربة على نار هادئة عدة دقائق.

تقدم ساخنة مع بذور القرع المحمصة أو قطع الخبز المحمص.

الفائدة الغذائية: القرع العسلي مصدر للألياف والبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، المهم لصحة العين والمناعة.