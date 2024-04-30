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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة قرع العسل مع العيش المحمص

شوربة قرع العسل
شوربة قرع العسل

تقدّم الشيف سارة الحافظ طريقة بسيطة لعمل شوربة قرع العسل مع العيش المحمص لعشاق تناول القرع :

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المكونات لعمل شوربة القرع 

1 قرع عسل بحجم متوسط
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مفرومة
4 أكواب من المرق (الخضار أو الدجاج)
1/2 كوب من الحليب
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
زيت زيتون للطهي
عيش محمص مقطع إلى مكعبات صغيرة للتزيين

طريقة عمل شوربة قرع العسل 

قشر قرع العسل مع إزالة البذور، ثم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة.
في وعاء كبير، سخن قليل من زيت الزيتون على نار متوسطة وإضافة البصل والثوم مع التقليب حتى يصبحان لينين وشفافين.
أضيفي قطع القرع إلى الوعاء وقلبيها مع البصل والثوم لمدة 5 دقائق.
إضافة المرق إلى الوعاء واتركيه يغلي.. ثم قللي حرارة النار واتركيه يطهى لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج قرع العسل.
باستخدام مضرب يدويا أو خلاط يدوي لخفق الشوربة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.
إضافة الحليب مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقة إضافية.
إضافة توابل الشوربة بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
وضع مقلاة صغيرة على نار متوسطة وإضافة قليل من زيت الزيتون. ثم إضافة مكعبات العيش المحمص والتقليب حتى تتحمص وتصبح ذهبية اللون.
تقديم الشوربة الساخنة في وعاء التقديم وزينها بمكعبات العيش المحمص المقرمشة.
تستطيع تذوق هذه الشوربة اللذيذة مع العيش المحمص كوجبة خفيفة أو كوجبة رئيسية مع الخبز المحمص والزبدة.

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