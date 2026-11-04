أمام الرئيس السيسي..ميار عثمان تلقي بيت شعر في حب مصر

ألقت بطلة "تحدي القراءة العربي"، ميار عثمان بيتا من الشعر في حب مصر، خلال لقائها بالرئيس السيسي.

وقالت ميار عثمان،: "عشقناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرًا راعانا بدفءٍ وإن طال فينا زمان الحنين".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام 2026.

وهنأ الرئيس الطالبة وأسرتها على هذا الإنجاز، وشجعها على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية، كما منحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديرًا لتفوقها، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النابغين والمتفوقين والموهوبين والتعريف بإنجازاتهم.

ويعد نوط الامتياز أحد الأنواط المدنية المصرية التي ينظمها القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، ويُمنح تقديرًا لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمتميزين الذين يحققون تفوقًا ملحوظًا في مجالات النشاط المختلفة.

ويُعد النوط أحد أشكال التكريم الرسمي الذي تمنحه الدولة لأصحاب الإنجازات البارزة، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات، ولا يقتصر على أصحاب المناصب القيادية أو الشخصيات العامة، بل يشمل المتفوقين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الإنجازات في عدد من المجالات.