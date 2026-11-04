حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز الأفضل إفريقيا «كاف 2026»

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قوائم المرشحين لعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026، والتي شهدت وجود كلا من: حسام حسن ومعتمد جمال ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والزمالك في قائمة أفضل نادٍ.

وذكر «كاف» عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم (الأربعاء)، أن ترشيحات أفضل مدرب ضمَّت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، إلى جانب لامين ندياي وأومبرتو بيتنكورت وسيباستيان ديسابر وألكسندر سانتوس ومحمد وهبي وبابي ثياو وميغيل كاردوسو.

وجاء الزمالك ممثلاً وحيداً لمصر ضمن عشرة أندية مرشحة لجائزة أفضل نادٍ إلى جانب شباب بلوزداد واتحاد العاصمة من الجزائر، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، ومانيما يونيون الكونغولي، والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان من المغرب.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تضمنت القائمة محمد شحاته لاعب الزمالك، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، إلى جانب أحمد خالدي وعبد النور بلحسيني وخوليسو موداو وسفيان المودن ومنير شويعر ومحمد حريمات وعبد الرؤوف وتيبوهو موكوينا.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب مع الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية.