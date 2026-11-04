مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن تحركات نجوم الزمالك ضد المستثمر في شركة الكرة

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن تحركات عدد من رموز نادي الزمالك اعتراضًا على القرارات المتعلقة بشركة كرة القدم، والمقرر مناقشتها خلال الجمعية العمومية للنادي، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مجدي عبد الغني، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إن عددًا من نجوم ورموز الزمالك بدأوا التحرك لمناقشة ملف شركة الكرة، من بينهم فاروق جعفر، وأيمن يونس، ومحمود الخواجة، وتامر عبد الحميد، ومحمد أبو العلا، ومحمد صلاح.

وأكد أن هؤلاء اللاعبين قدموا الكثير لنادي الزمالك، ومن حقهم التعبير عن غيرتهم على النادي والاجتماع لمناقشة القرارات التي تتعلق بمستقبله، مشيرًا إلى أن التساؤل الأهم لا يتعلق بعقد هذه الاجتماعات، وإنما بمدى تأثيرها في موقف مجلس الإدارة وإمكانية إحداث أي تغييرات في القرارات المطروحة.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يبدو مستمرًا في الإجراءات التي بدأها بشأن شركة كرة القدم، رغم التحركات والاعتراضات التي ظهرت من جانب عدد من رموز النادي.

وأوضح عبد الغني أن الجمعية العمومية العادية تتضمن مناقشة أحوال النادي وميزانيته، إلى جانب التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة بشأن المصروفات التي جرى إنفاقها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأشار إلى أن اللوائح تمنح مجلس الإدارة حق اقتراح إدراج بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، كما تتيح لأعضاء النادي التقدم باقتراحات لمناقشة موضوعات محددة، وفقًا للضوابط والمواعيد التي تنظمها لائحة كل نادٍ.

وضرب مثالًا بإمكانية تقدم أحد أعضاء الأندية باقتراح رسمي إلى إدارة النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتم إدراج الموضوع ضمن بنود المناقشة وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد اليوم بمشاركة عدد من رموز الزمالك، والذي جاء رفضًا لفكرة منح المستثمر الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، في ظل استمرار الجدل حول نسب الملكية والجهة التي ستتولى السيطرة على الشركة وإدارتها.