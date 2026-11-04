شوبير يكشف حقيقة وموقف المستثمرين العرب من شركة الكرة بنادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مستثمرين يرغبون في الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة الكرة بنادي الزمالك، موضحًا موقف المفاوضات الحالية، وحقيقة العروض السعودية والإماراتية، في ظل الجدل الدائر حول خطة مجلس إدارة النادي لتوفير موارد مالية جديدة.

وأكد شوبير أن الحديث عن بيع نادي الزمالك غير دقيق، موضحًا أن الأندية الأهلية لا تُباع ولا تُشترى، باعتبارها منافع عامة، لكن من حق النادي تأسيس شركة وفقًا لنسب المساهمة التي يحددها القانون، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة.

وقال شوبير إن الزمالك لا يمتلك حتى الآن أي مستثمر جاد، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرًا سعوديًا أبدى اهتمامه في وقت سابق، لكن الأرقام والظروف تغيرت، كما نفى وجود مستثمر إماراتي أو عروض رسمية جادة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الجميع ينتظر انعقاد الجمعية العمومية وإجراء تقييم مالي للشركة من خلال جهة معتمدة من الجهات الرقابية.

شوبير يكشف أسباب اعتراض رموز الزمالك على بيع الحصة الحاكمة

وتطرق شوبير إلى اجتماع عدد من رموز نادي الزمالك، الذي شهد إعلان رفضهم القاطع لقرار مجلس الإدارة بشأن بيع الحصة الحاكمة لمستثمر، موضحًا أن اعتراضهم يستند إلى اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالي، وعدم مناسبة اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الحجم قبل تسليم المسؤولية للمجلس القادم.

وأضاف أن رموز الزمالك تساءلوا عن أسباب استعجال المجلس في اتخاذ هذه الخطوة، بدلًا من ترك الملف للإدارة المقبلة، كما أبدوا اعتراضهم على تحديد موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، باعتباره يومًا في منتصف الأسبوع.

وكان رموز الزمالك قد طالبوا وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لدراسة إجراءات بيع الحصة الحاكمة لشركة الكرة، والتحقق من سلامة الأساس القانوني لها، مع ضمان عدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة.