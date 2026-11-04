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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط عالميا.. برنت يفقد أكثر من 3% والخام الأمريكي يهبط إلى 93.25 دولار

النفط
النفط
القسم الخارجي

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الخام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% لتسجل 100.51 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3% ليصل إلى 93.25 دولار للبرميل.

ويعكس هذا التراجع تحركات جديدة في سوق الطاقة العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ومدى تأثيرها على مستويات الطلب العالمي وإمدادات النفط.

وجاء انخفاض أسعار النفط في ظل تراجع المخاوف بشأن احتمالات تصعيد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقب الأسواق نتائج التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الجانبين، وهو ما ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

كما ساهمت مؤشرات تعافي تدفقات النفط من منطقة الخليج في زيادة الضغوط على الأسعار، بالتزامن مع استمرار تقييم المستثمرين لمستويات المعروض العالمي وتوقعات الطلب خلال الفترة المقبلة. 

وتأتي هذه التحركات وسط حالة من التقلبات في أسواق الطاقة، مع استمرار ارتباط أسعار النفط بالتطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، باعتباره أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط عالميًا.

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