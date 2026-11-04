مجسم جثة داخل سيارة.. سقوط صاحب «احتفال الهالوين» بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة ملاكي، بعدما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وضعه مجسمًا على هيئة جثة داخل صندوق السيارة، احتفالًا بالهالوين.

تفاصيل ضبط قائد سيارة وضع مجسم جثة بالقاهرة

بدأت الواقعة عقب تداول منشور مدعوم بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور قائد سيارة ملاكي واضعًا مجسمًا على شكل جثة داخل صندوق السيارة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن وضع المجسم جاء في إطار الاحتفال بالهالوين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة.