قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية، ودعم أنشطتها وبرامجها الرامية إلى تأهيل الشباب المصري وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء  علي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري، لاسيما الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها، بما يتواكب مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، لاسيما على ضوء اضطلاعها مؤخراً بالإشراف على أنشطة "أكاديمية شباب بلد" في إطار "مبادرة شباب بلد" التي يترأس السيد وزير الخارجية مجلسها الاستشاري.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لجهود الأكاديمية، لاسيما من خلال توظيف شبكة اتصالاتها مع شركاء التنمية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب وبناء القدرات، ومع العمل علي نقل الخبرات المصرية الي دول القارة الافريقية. وكذا العمل علي تعزيز التعاون على صعيد التواصل مع شباب المصريين بالخارج، والاهتمام بالنشء، وذلك في اطار الاهتمام بربط الشباب المصري حول العالم وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن،

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كلية الآداب بجامعة بني سويف

آداب بني سويف تعقد ندوة تنمية الإبداع الشخصي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياه القناة : إزالة معوقات العمل في أجتماعاً موسعاً مع منظومة التحصيل

رئيس مياه القناة: اجتماع موسع مع مديري الإيرادات لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد