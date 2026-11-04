أحمد حسن يقود زمالك 2007 للفوز على بتروجت في دوري الناشئين

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 الفوز على نظيره بتروجت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين.

بدأ فريق الزمالك المباراة بضغط هجومي وسيطرة على مجريات اللعب خلال معظم فترات الشوط الأول، ونجح لاعبوه في فرض أفضليتهم من خلال الاستحواذ والتحركات الهجومية ومحاولات الوصول إلى مرمى المنافس، إلا أن المحاولات لم تسفر عن تسجيل أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وكثف محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، حتى نجح أحمد حسن في تسجيل هدف الزمالك الوحيد بالدقيقة 49، ليمنح فريقه التقدم في النتيجة.

واستمر الزمالك في فرض سيطرته خلال الدقائق المتبقية من المباراة، مع مواصلة المحاولات الهجومية للحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة، في الوقت الذي حاول فيه فريق بتروجت العودة إلى اللقاء، إلا أن دفاع الزمالك نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

ويقود فريق الزمالك مواليد 2007 محمد ثابت مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد الأتربي «تربو» مدربًا مساعدًا، وعلي محسن مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، ووليد محمد ومهدي هشام لتأهيل الإصابات، ومهند ياسر إداريًا، وسيد جاد مسؤولًا عن المهمات.