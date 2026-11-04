الشرطة الإسرائيلية: خبراء المتفجرات يصلون إلى مقر الرئيس هرتسوج بعد الاشتباه بوجود مادة مشبوهة بحوزة سيدة

أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن خبراء المتفجرات وصلوا إلى مقر رئيس إسرائيل بعد الاشتباه بوجود مادة مشبوهة بحوزة سيدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرج، رسميًا نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ووفقا لموقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، تصدر النتائج النهائية الرسمية حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت بـ21 مقعدا، فيما حل حزب "معا" برئاسة نفتالي بينيت في المركز الثالث بـ12 مقعدا، وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، فيما حصد كل من حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير جولان والقائمة العربية الموحدة (راعم) 8 مقاعد، وحصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن جفير و"يهودوت هتوراه" (يهودية التوراة) على 7 مقاعد لكل منها.