عضو بالحزب الجمهوري: ترامب أصبح "بطة عرجاء" ولن يتمكن من تنفيذ بنود أجندته مستقبلا

قال جون روسو ماندو، عضو الحزب الجمهوري، إنّ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، وما أدت إليه من حرب مكلفة أبقت أسعار الوقود والطاقة عند مستويات مرتفعة، كانت من العوامل التي أسهمت في هزيمة الجمهوريين خلال الانتخابات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الناخبين الأمريكيين عبّروا من خلال تصويتهم عن رفضهم للرسوم الجمركية والتصريحات المتكررة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أنّ هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا في واشنطن، وأنّ سوزي تتعرض أيضًا للوم بسبب رسائل لم تتماشَ مع مزاج الناخبين، إلى جانب الانتقادات التي وُجهت إلى الرئيس من داخل حزبه.

وأوضح ماندو أنّ ترامب أصبح، وفقًا للتعبير المستخدم في الولايات المتحدة، "بطة عرجاء"، ولن يتمكن من السعي إلى تنفيذ بنود أجندته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ المحكمة العليا قد تبدأ في اتخاذ بعض الخطوات أو إجراء محاكمات، مضيفًا أنّ ترامب ربما يواجه إجراءات للعزل، إلى جانب عدد من القضايا والمشكلات المرتبطة بالتحقيقات التي سيبدأها أعضاء الكونغرس الجدد من الحزب الديمقراطي.