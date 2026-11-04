تقارير: الديمقراطيون يخططون لإلغاء رسوم ترامب ووقف الحرب مع إيران

يعتزم الحزب الديمقراطي الأمريكي استغلال سيطرته على الكونجرس لإعادة النظر في عدد من السياسات الرئيسية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية والحرب مع إيران، إلى جانب التراجع عن تخفيضات برامج الرعاية الصحية، حسب تقرير نشرته مجلة التايم.

الديمقراطيون يخططون لإلغاء رسوم ترامب ووقف الحرب مع إيران

وتتضمن خطط الديمقراطيين العمل على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب التحرك لتقييد صلاحيات الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران، من خلال إجراءات تتعلق بتفويض استخدام القوة العسكرية.



كما يسعى الحزب إلى مواجهة التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، والتي تقدر بنحو تريليون دولار، والعمل على استعادة الدعم المخصص لبرنامج التأمين الصحي المعروف باسم «أوباما كير».



وعلى الصعيد الاقتصادي، يخطط الديمقراطيون لجعل خفض تكاليف المعيشة محورًا رئيسيًا لتحركاتهم، من خلال التركيز على أسعار الغذاء والسكن والرعاية الصحية والطاقة، إلى جانب طرح مبادرات لدعم رعاية الأطفال ومساعدة المواطنين على شراء منازلهم الأولى.



لكن تنفيذ هذه الخطط قد يصطدم باستخدام ترامب حق النقض الرئاسي «الفيتو»، ما يضع الديمقراطيين أمام تحدي تحويل وعودهم الانتخابية إلى إجراءات ملموسة.