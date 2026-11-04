صفعة جديدة لنتنياهو.. إسرائيل تعتمد رسميًا نتائج الانتخابات وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة

صادقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على النتائج الرسمية للانتخابات، فيما امتنع حزب الليكود وحزب شاس الحريدي عن التصويت، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

نتائج الانتخابات الإسرائيلية



وجاءت المصادقة بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عدم العثور على أدلة تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات.



وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، وممثلو أحزاب المعارضة قد صوتوا لصالح اعتماد النتائج، بينما كان وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير قد أعلن في وقت سابق أن حزب عوتسما يهوديت سيصوت ضد المصادقة على النتائج، في منشور عبر منصة إكس.



وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على سولبرج نشر النتائج خلال ثمانية أيام من موعد الانتخابات، وبعد نشرها، يمكن تقديم طعن خلال 14 يومًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس المحتلة ويستعد حزب الليكود لاحتمال تقديم طعن في 18 نوفمبر الجاري.



وكان سولبرج قد أوضح بالفعل أنه حتى إذا ثبتت صحة الشبهات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن نزاهة الانتخابات أو نتائجها الإجمالية قد تعرضت للمساس. ومع ذلك، شدد حزب الليكود على أن قرار الطعن لا يعود إلى رئيس اللجنة، وإنما يدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وفي سياق متصل، قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأربعاء، معلومات استخباراتية تشير إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية، مصدرها جهات ذات أجندات خفية أو حتى معادية، بهدف التأثير على الانتخابات.



وبحسب الشاباك، فإن هذه الظاهرة واسعة النطاق، وقد تشمل آلاف الأشخاص، إن لم يكن أكثر، مشددًا على ضرورة مواصلة جمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات لتحديد النطاق الكامل لهذه الظاهرة.