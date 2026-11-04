إيطاليا تحتفل بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة وماتاريلا يدعو لدفاع أوروبي مشترك

احتفلت إيطاليا بيوم الوحدة الوطنية ويوم القوات المسلحة وسط احتفالات بمختلف المدن، والذي يصادف الرابع من نوفمبر من كل عام.

ووضع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في روما وعزف النشيد الوطني، مؤكدا على التزام إيطاليا بالسلام واحترام القانون الدولي.

حضر الاحتفال رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى ووزير الدفاع جيدو كروسيتو وكبار المسئولين حيث تم استعراض الوحدات المنتشرة وسط تواجد المئات من المواطنين من مختلف الأعمار.

كما وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الجنود الإيطاليين الذين توفوا بحادث سقوط مروحية في البوسنة، والذين ودعتهم البلاد مؤخرا وذكرى الشهداء الذين خدموا إيطاليا على مر التاريخ.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية اليوم أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا حضر أيضا الاحتفال الذي أقيم في مدينة فلورنسا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة، والذي أقيم في ساحة مايكل أنجلو.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى ضرورة مواجهة الصراعات والمعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية، لافتا إلى وجود انتشار واسع للتضليل الإعلامي، والتنافس في الفضاء، والفضاء السيبراني ، والاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهي مجالات تشهد فيها أعمال العدوان توسعا مقلقا ومتزايدا مما يتطلب قدرة عميقة على التجديد ، وعلى دمج التقنيات الجديدة بسرعة، وضمان قدرات ملموسة لمواجهة تحديات المستقبل.

ورأي أن إطلاق دفاع أوروبي مشترك مكملا لحلف شمال الأطلسي، أمرا ملحا.