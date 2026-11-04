الدقهلية .. ضبط 25 طنا من القشدة مجهولة المصدر والفاسدة ظاهريا بالمنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع حالات تداول أو تخزين الأغذية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التصدي لكافة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

ونفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية حملة رقابية مكبرة بمدينة المنصورة، حملة رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين،

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 25 طنًا من القشدة مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات الفساد، وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، بما يمثل مخالفة لاشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، ويشكل خطرًا محتملًا على صحة المستهلكين حال تداولها أو استخدامها في التصنيع الغذائي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأغذية.

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، وحماية الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.