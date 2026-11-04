بدون أعباء اقتراض.. مصر تؤمّن منحة دولية بـ 14 مليون دولار لتطوير 3 مطارات

نجحت مصر في تأمين منحة دولية لا تُرد تتراوح قيمتها بين 12 و14 مليون دولار، مخصصة لتحديث وتطوير منظومة الإطفاء ومكافحة حرائق الطائرات في ثلاثة مطارات مصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتعظيم الاستفادة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لدعم خطط التطوير بقطاع الطيران.

منحة لتطوير 3 مطارات مصرية

جاء ذلك خلال مشاركة سلطة الطيران المدني المصري في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع (FIRE)، الذي عُقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بمشاركة خمس دول أفريقية تشمل: مصر، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، وجنوب أفريقيا.

ومثّل سلطة الطيران المدني المصري في الاجتماعات الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية للمشروع؛ حيث جرى استعراض آليات تنفيذ المشروع وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز معايير السلامة والاستدامة البيئية بالمطارات.

تقنيات صديقة للبيئة

يُنفذ مشروع "FIRE" لدعم البنية التحتية للإطفاء المسؤول بيئياً بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ضمن مشروع إقليمي يبلغ إجمالي تمويله 72 مليون دولار للدول الأفريقية الخمس خلال الفترة (2025 – 2030).

وتستهدف الجهود المصرية توجيه التمويل لتحديث أنظمة مكافحة حرائق الطائرات في ثلاثة مطارات، وإدخال تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، فضلاً عن رفع كفاءة الكوادر الفنية. ويرتكز المشروع على التخلص التدريجي من رغويات الإطفاء التقليدية المحتوية على المركبات الكيميائية الضارة (PFAS)، واستبدالها ببدائل حديثة خالية من الفلور (F3)، بما يحد من التأثيرات البيئية والصحية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية.

استضافة مرتقبة للقاهرة

وفي سياق متصل، تقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع "FIRE"، بمشاركة ممثلي الدول الخمس والمنظمات الدولية، لمتابعة خطوات التنفيذ وبحث آليات الاستفادة من المساعدات الفنية المتاحة.

وأكدت سلطة الطيران المدني أن التوسع في جذب المنح الدولية غير المستردة يمثل ركيزة أساسية لدعم مشروعات تطوير المطارات دون أعباء اقتراض، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التحول الأخضر، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المدني.