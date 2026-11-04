ترامب يدرس إقالة وزير الحرب الأمريكي.. خلافات داخل البيت الأبيض وضغوط من الكونجرس

كشفت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مع مساعديه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيجسيث، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من داخل الكونجرس، وتزايد الضغوط المتعلقة بأداء وزارة الدفاع وتمويل الجيش الأمريكي.

وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهوري توم تيليس، الأربعاء، التي حذر فيها من أن هيجسيث قد يواجه محاسبة داخل الكونجرس، معتبرًا أن أداءه أصبح عقبة أمام تأمين التمويل اللازم للبنتاجون.

وقال تيليس، في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن هيغسيث سيتحمل مسؤولية تعثر التمويل الدفاعي، مضيفًا: «سيحاسب هيجسيث، إنه أحد الأسباب التي تجعلنا لا نملك التمويل أو الضمان اللازم للدفاع».

ودعا السيناتور الجمهوري المشرعين إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة هيجسيث للاستمرار في منصبه، معتبرًا أن وزارة الدفاع تحتاج إلى قيادة قادرة على تأمين الدعم السياسي والمالي للمؤسسة العسكرية.

وتتصاعد الأزمة في وقت يواجه فيه الكونجرس خلافات بشأن الإنفاق العسكري، بعدما هدد الديمقراطيون بعرقلة 70 مليار دولار من التمويل العسكري الطارئ، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، بالتزامن مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

كما يواجه هيجسيث ضغوطًا داخل مجلس النواب، مع تحركات يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي للدفع نحو إجراء تصويت على عزله، في وقت لاحق من نوفمبر الجاري أو خلال ديسمبر المقبل.

ويُعد تيليس، الذي سبق أن دعم تثبيت تعيين هيجسيث في يناير 2025، من أبرز الأصوات الجمهورية المنتقدة لوزير الحرب، إذ وصف تصويته السابق لصالحه بأنه «أكبر ندم» في مسيرته المهنية.

واتهم السيناتور الوزير بسوء القيادة وإقصاء المسؤولين العسكريين أصحاب الخبرة، كما دعا ترامب الشهر الماضي إلى استبداله بشخصية قادرة على تعزيز قدرات الجيش الأمريكي والحصول على دعم الحزبين داخل الكونجرس.

وكان تيليس كتب عبر منصة «إكس» أن هيجسيث يخشى الكفاءات وينشغل بإثارة الخلافات الثقافية بدلًا من التركيز على قضايا الدفاع الوطني وسلامة القوات الأمريكية، مطالبًا ترامب باختيار قائد جديد يحافظ على الخبرات العسكرية ويعززها بدلًا من تقليصها.