قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدرس إقالة وزير الحرب الأمريكي.. خلافات داخل البيت الأبيض وضغوط من الكونجرس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مع مساعديه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيجسيث، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من داخل الكونجرس، وتزايد الضغوط المتعلقة بأداء وزارة الدفاع وتمويل الجيش الأمريكي.

وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهوري توم تيليس، الأربعاء، التي حذر فيها من أن هيجسيث قد يواجه محاسبة داخل الكونجرس، معتبرًا أن أداءه أصبح عقبة أمام تأمين التمويل اللازم للبنتاجون.

وقال تيليس، في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن هيغسيث سيتحمل مسؤولية تعثر التمويل الدفاعي، مضيفًا: «سيحاسب هيجسيث، إنه أحد الأسباب التي تجعلنا لا نملك التمويل أو الضمان اللازم للدفاع».

ودعا السيناتور الجمهوري المشرعين إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة هيجسيث للاستمرار في منصبه، معتبرًا أن وزارة الدفاع تحتاج إلى قيادة قادرة على تأمين الدعم السياسي والمالي للمؤسسة العسكرية.

وتتصاعد الأزمة في وقت يواجه فيه الكونجرس خلافات بشأن الإنفاق العسكري، بعدما هدد الديمقراطيون بعرقلة 70 مليار دولار من التمويل العسكري الطارئ، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، بالتزامن مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

كما يواجه هيجسيث ضغوطًا داخل مجلس النواب، مع تحركات يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي للدفع نحو إجراء تصويت على عزله، في وقت لاحق من نوفمبر الجاري أو خلال ديسمبر المقبل.

ويُعد تيليس، الذي سبق أن دعم تثبيت تعيين هيجسيث في يناير 2025، من أبرز الأصوات الجمهورية المنتقدة لوزير الحرب، إذ وصف تصويته السابق لصالحه بأنه «أكبر ندم» في مسيرته المهنية.

واتهم السيناتور الوزير بسوء القيادة وإقصاء المسؤولين العسكريين أصحاب الخبرة، كما دعا ترامب الشهر الماضي إلى استبداله بشخصية قادرة على تعزيز قدرات الجيش الأمريكي والحصول على دعم الحزبين داخل الكونجرس.

وكان تيليس كتب عبر منصة «إكس» أن هيجسيث يخشى الكفاءات وينشغل بإثارة الخلافات الثقافية بدلًا من التركيز على قضايا الدفاع الوطني وسلامة القوات الأمريكية، مطالبًا ترامب باختيار قائد جديد يحافظ على الخبرات العسكرية ويعززها بدلًا من تقليصها.

إقالة وزير الحرب الأمريكي ترامب البيت الأبيض الكونجرس الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد