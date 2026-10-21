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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيجسيث: الولايات المتحدة لم تأمر بإجراء تغييرات على تغطية "ستارشيلد" في أوكرانيا

هيجسيث: الولايات المتحدة لم تأمر بإجراء تغييرات على تغطية "ستارشيلد" في أوكرانيا
هيجسيث: الولايات المتحدة لم تأمر بإجراء تغييرات على تغطية "ستارشيلد" في أوكرانيا
أ ش أ

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة لم تصدر أي أوامر بإجراء تغييرات على نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية الحيوي /ستارشيلد/ الذي تستخدمه أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي -في تصريحات نقلتها شبكة سي بي إس نيوز- أن شركة "ستارلينك" -وهي شركة تابعة لـ "سبيس إكس"- يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل، وذلك وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بها.

وتابع هيجسيث : "نحن لم نقيد أي شيء. في نهاية المطاف، هناك شروط للخدمة يجب الالتزام لها. يمكن لـ "ستارلينك" اتخاذ تلك القرارات بشكل مستقل، لكن من وجهة نظرنا، لم يتغير شيء. لم نصدر أي تعليمات أو ما شابه ذلك"، مضيفاً: "نحن نتمنى للأوكرانيين النجاح، بطبيعة الحال".

وكان كل من ماسك والرئيس دونالد ترامب قد نفيا في وقت سابق أي تدخل لهما في التلاعب بشبكة "ستارشيلد" في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اتهمت أوكرانيا شركة "سبيس إكس" -التي يملكها الملياردير الأمريكي ايلون ماسك- بعرقلة دفاعاتها بشكل خطير، وذلك من خلال تقييد مفاجئ لخدمة الإنترنت "ستارلينك" التي تعتمد على أقمار صناعية في مدار منخفض.

واستخدمت أوكرانيا "ستارلينك" وخدمة أخرى ذات طابع عسكري تُعرف باسم "ستارشيلد" ؛ لتأمين اتصالات سريعة، ولتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة أو التصدي لها.

واتهمت أوكرانيا إدارة ترامب بتقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الهجمات الروسية الوشيكة؛ وهو ما نفته الحكومة الأمريكية.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الولايات المتحدة لم تصدر أي أوامر بإجراء تغييرات نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية الحيوي

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