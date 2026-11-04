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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا /الخميس/ طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانًا مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الجديدة 28 17

6 اكتوبر 28 17

بنها 27 18

دمنهور 26 18

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 26 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 27 18

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 28 17

السويس 28 17

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 28 18

نخل 29 13

كاترين 23 08

الطور 27 19

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

الاسكندرية 24 18

العلمين 24 17

مطروح 23 17

السلوم 22 16

سيوة 25 14

رأس غارب 28 22

سفاجا 29 23

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

مرسى حميرة 31 23

أبرق 32 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 32 16

سوهاج 33 18

قنا 34 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 21

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 35 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 37 23

الرياض 35 20

المنامة 33 27

أبوظبى 35 26

الدوحة 34 26

الكويت 30 24

دمشق 25 12

بيروت 25 20

عمان 22 12

القدس 21 14

غزة 26 17

بغداد 32 20

مسقط 33 28

صنعاء 24 07

الخرطوم 39 25

طرابلس 26 19

تونس 24 14

الجزائر 21 13

الرباط 22 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 13 04

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 27 15

نيودلهى 30 19

جاكرتا 35 25

بكين 17 03

كوالالمبور 33 23

طوكيو 19 13

أثينا 20 12

روما 19 09

باريس 10 03

مدريد 17 04

برلين 10 01

لندن 12 08

مونتريال 17 11

موسكو 05 01

نيويورك 20 17

واشنطن 24 16

نواكشوط 35 24

أديس أبابا 24 10

الأرصاد طقس السواحل الشمالية

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