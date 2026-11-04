بعد استبعاده من قائمة الأفضل في أفريقيا.. محمد صلاح يظهر ضاحكًا ويتجاهل الرد

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها ضاحكًا، وذلك بعد ساعات من إعلان استبعاده من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وتجاهل صلاح الرد أو التعليق على قرار استبعاده من القائمة، مكتفيًا بنشر الصورة التي تفاعل معها ملايين المتابعين، في رسالة اعتبرها البعض ردًا غير مباشر على الجدل المثار حول القائمة.

وأثار استبعاد صلاح من قائمة الأفضل في أفريقيا حالة من الجدل الواسع بين جماهير الكرة المصرية والعربية، الذين اعتبروا أن النجم المصري كان الأحق بالتواجد ضمن المرشحين، نظرًا لأدائه المميز مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة.

ولم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أي تعليق رسمي حول أسباب استبعاد صلاح من القائمة، بينما اكتفى اللاعب بالظهور مبتسمًا في صورته الأخيرة.