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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب طرابزون سبور يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

كشف توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، موقف لاعبيه من المواجهة المرتقبة أمام فرايبورج الألماني، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

ويستضيف طرابزون سبور نظيره فرايبورج على ملعب «بابارا بارك»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، مستفيدًا من تألق نجمه المصري محمد صلاح.

غيابات طرابزون سبور أمام فرايبورج

وأكد توماس ريس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، غياب الثنائي فرانكولينو دجو وآرال شيمشير عن المواجهة، بسبب عدم تعافيهما من الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لن يكونا متاحين للمشاركة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان الثنائي قد غاب عن مواجهة طرابزون سبور أمام غازي عنتاب، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري التركي، بسبب الإصابة.

ونقل موقع «61saat» تصريحات المدرب، الذي قال: «بالنسبة للإصابات، فإن دجو وآرال لن يكونا متاحين للمشاركة معنا حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبل».

محمد صلاح يقترب من قيادة هجوم طرابزون سبور

وتطرق مدرب طرابزون سبور إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق، مؤكدًا ضرورة التركيز على العناصر المتاحة، والتعامل مع الظروف الحالية من خلال البحث عن حلول بديلة.

وقال ريس: «لا أريد أن أتحدث عن اللاعبين الغائبين عن صفوفنا، أريد أن أركز بشكل أكبر على اللاعبين المتاحين للعب، صحيح أن هناك لاعبين مصابين، وأنا لست سعيدًا بذلك، لكن يجب أن أتعامل مع هذا الوضع».

وأضاف: «علينا النظر إلى الأمور بإيجابية، فإصابة لاعب تمنح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ليس لدينا خيارات كثيرة في خط الهجوم، فهناك 3 أو 4 لاعبين فقط متاحين في هذا المركز، وسنعمل على وضع خطط بديلة، وسنشرك غدًا أفضل تشكيلة لدينا، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية».

وتشير تصريحات المدرب إلى إمكانية الاعتماد على محمد صلاح بصورة أساسية أمام فرايبورج، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في الخط الأمامي، ورغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز أمام المنافس الألماني.

طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي

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