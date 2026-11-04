تدريبات استشفائية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين بكأس مصر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة وادي دجلة الأخيرة في كأس عاصمة مصر، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة مصر للتأمين في دورسس الـ32 لبطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة مصر للتأمين المرتقبة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خوض مباراة وادي دجلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر