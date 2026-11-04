بسبب التفاؤول.. فاروق جعفر: عقد عمومية الزمالك يوم الثلاثاء غير ملائم للأعضاء

تعجب فاروق جعفر نجم نادي الزمالك من اختيار مجلس إدارة الفارس الأبيض لموعد الجمعية العمومية لطرح فكرة بيع شركة الكرة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : تعجبت من موعد الجمعية العمومية واختيار المجلس ليوم الثلاثاء لإقامتها لأنه توقيت غير مناسب للأعضاء

وأضاف : سمعت حسين لبيب يقول أنه يتفاءل بيوم الثلاثاء لذلك اختاره لإقامة الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك.

وواصل : لا أفهم العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم في اختيار موعد الجمعية العمومية هذا غير منطقي.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته قائلا : نحاول الحفاظ على هوية وكيان نادي الزمالك من قرار بيع شركة الكرة واعتراضنا على النسب الخاصة بالمستثمر يجب أن يكون للنادي النسبة الأكبر.

موعد الجمعية العمومية للزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026.

وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها ما يتعلق بتعديل نسبة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم (ش.م.م) لتكون أقل من 51%، وبما لا يقل عن 40%، ويكون لباقي المساهمين من الأعضاء والمستثمرين (المصريين والأجانب) باقي نسبة حصص رأسمال الشركة، وفق نص المادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.