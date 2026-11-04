قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لفتة أبوية في غاية الجمال.. تركي آل الشيخ يشيد بتكريم السيسي لبطلة تحدي القراءة العربي

تكريم الرئيس السيسي لميار
تكريم الرئيس السيسي لميار
محمد بدران

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام 2026، معربًا عن فخره بالإنجاز الذي حققته، ومشيدًا بدور أسرتها في دعمها وتربيتها.

ونشر تركي آل الشيخ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علق خلالها على استقبال الرئيس السيسي للطالبة ميار عثمان وتكريمها، قائلًا: «لفتة أبوية في غاية الجمال والتحفيز والفخر.. صنعة يومي.. وبارك الله في الأم والأب اللي ربوا وتعبوا.. ربنا يحفظك وتعيشي وتكرمي أكثر وأكثر.. فخامة الزعيم».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، الطالبة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، وكرمها تقديرًا لإنجازها المميز بحصولها على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحققت ميار عثمان إنجازًا لافتًا بعدما تفوقت على ملايين الطلاب المشاركين في الدورة العاشرة من المسابقة لعام 2026، لتحصد اللقب وتصبح بطلة «تحدي القراءة العربي».

ومن جانبها، أعربت ميار عثمان عن شكرها وامتنانها للرئيس السيسي على هذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل دافعًا وحافزًا كبيرًا لها لمواصلة الاجتهاد والعطاء.

وقالت ميار، في رسالة نشرتها عبر حسابها على «فيسبوك»: «سيادة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والامتنان على هذا التكريم الكريم الذي منحتموني إياه. إن هذا التقدير من سيادتكم ليس مجرد وسام أعتز به، بل هو دافع حقيقي وحافز كبير لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطننا الغالي».

وأضافت: «أشكر لسيادتكم هذه اللفتة الكريمة ورعايتكم المستمرة للتميز والمتميزين، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة المسيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار».

الرئيس السيسي تركي ال الشيخ ميار عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

هاندا أرتشيل

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد