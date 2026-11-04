لفتة أبوية في غاية الجمال.. تركي آل الشيخ يشيد بتكريم السيسي لبطلة تحدي القراءة العربي

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام 2026، معربًا عن فخره بالإنجاز الذي حققته، ومشيدًا بدور أسرتها في دعمها وتربيتها.

ونشر تركي آل الشيخ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علق خلالها على استقبال الرئيس السيسي للطالبة ميار عثمان وتكريمها، قائلًا: «لفتة أبوية في غاية الجمال والتحفيز والفخر.. صنعة يومي.. وبارك الله في الأم والأب اللي ربوا وتعبوا.. ربنا يحفظك وتعيشي وتكرمي أكثر وأكثر.. فخامة الزعيم».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، الطالبة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، وكرمها تقديرًا لإنجازها المميز بحصولها على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحققت ميار عثمان إنجازًا لافتًا بعدما تفوقت على ملايين الطلاب المشاركين في الدورة العاشرة من المسابقة لعام 2026، لتحصد اللقب وتصبح بطلة «تحدي القراءة العربي».

ومن جانبها، أعربت ميار عثمان عن شكرها وامتنانها للرئيس السيسي على هذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل دافعًا وحافزًا كبيرًا لها لمواصلة الاجتهاد والعطاء.

وقالت ميار، في رسالة نشرتها عبر حسابها على «فيسبوك»: «سيادة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والامتنان على هذا التكريم الكريم الذي منحتموني إياه. إن هذا التقدير من سيادتكم ليس مجرد وسام أعتز به، بل هو دافع حقيقي وحافز كبير لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطننا الغالي».

وأضافت: «أشكر لسيادتكم هذه اللفتة الكريمة ورعايتكم المستمرة للتميز والمتميزين، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة المسيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار».