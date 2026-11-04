ميار عثمان: تكريم الرئيس السيسي وسام أعتز به وحافز لخدمة وطني

تقدمت الطالبة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام 2026، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تكريمها واستقبالها اليوم الأربعاء، بعد تحقيقها المركز الأول في المسابقة التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ميار عثمان رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلالها عن امتنانها للرئيس السيسي على هذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل حافزًا كبيرًا لها لمواصلة الاجتهاد والعطاء.

وقالت ميار عثمان: «سيادة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والامتنان على هذا التكريم الكريم الذي منحتموني إياه. إن هذا التقدير من سيادتكم ليس مجرد وسام أعتز به، بل هو دافع حقيقي وحافز كبير لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطننا الغالي».

وأضافت: «أشكر لسيادتكم هذه اللفتة الكريمة ورعايتكم المستمرة للتميز والمتميزين، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة المسيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، الطالبة ميار عثمان، التي تمكنت من تحويل شغفها الكبير بالقراءة إلى إنجاز مميز، بعدما تفوقت على ملايين الطلاب المشاركين في الدورة العاشرة من «تحدي القراءة العربي».

ونجحت ميار عثمان في حصد المركز الأول ولقب بطلة «تحدي القراءة العربي» لعام 2026، لتتوج مسيرتها مع القراءة بهذا الإنجاز الذي يعكس تميزها وتفوقها.