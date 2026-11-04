افتتاح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال التطوير

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة حديقة القوات المسلحة بالحلمية بمحافظة القاهرة، بعد تطويرها وتحديثها وفقا لأعلى المستويات الخدمية

بدأت مراسم الافتتاح بعرض تقديمي للأعمال الإنشائية ومراحل التطوير التي شهدتها الحديقة، إلى جانب استعراض أعمال التنسيق الحضاري، أعقب ذلك جولة تفقدية داخل الحديقة للاطلاع على الخدمات الترفيهية المقدمة للمترددين عليها

حضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب أحمد رضا فرغلي مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حرب أيمن مصطفى محمد مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، واللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة، والهادفة إلى تقديم خدماتها للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية،