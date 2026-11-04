دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال والرقى

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة دنيا سمير غانم..

تألقت دنيا سمير غانم ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار بجمالها و رقتها ، مرتدية ملابس سوداء توب و جيب طويل بالدانتيل الذى كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا بتموجات ناعمة على كتفيها، واختارت مكياجا بألوان هادئة مع أحمر شفاه بدرجة واضحة، بما يتناسب مع أجواء الإطلالة المسائية.

ولاقت الصور تفاعلا من متابعيها، الذين أشادوا باختياراتها في الأزياء وجرأتها في تنسيق القطع السوداء، التي تعد من أبرز الاختيارات الكلاسيكية التي لا تغيب عن عالم الموضة .

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن كواليس اختيار اسم ألبومها الجديد «الدلال»، موضحة علاقته باسم والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك خلال لقائها ببرنامج «بيلبورد عربية».

دنيا سمير غانم تكشف سر تسمية ألبومها الجديد «الدلال»

وقالت دنيا سمير غانم إن فكرة الاسم بدأت خلال تلحين الأغنية، عندما كان الملحن عمرو مصطفى يعمل عليها قبل أن يكتب أيمن بهجت قمر كلماتها، مشيرة إلى أن عمرو ردد كلمة «الدلال» في منتصف اللحن، وهو ما لفت انتباه أيمن ودفعه إلى كتابة الأغنية بالكامل حول هذه الكلمة.

وأضافت أن أيمن بهجت قمر استغرق وقتا في كتابة الأغنية حتى تخرج بالشكل المناسب، معربة عن سعادتها بالنتيجة النهائية، قبل أن تستقر لاحقا على اختيار «الدلال» اسما للألبوم، باعتبارها الكلمة الأقرب إلى قلبها بين أغانيه.

وأوضحت أن الاسم يحمل لها معنى شخصيا خاصا، لارتباطه باسم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، إلى جانب إعجابها بالمعنى الذي تحمله الكلمة، قائلة إن الألبوم يتناول العديد من المشاعر الأنثوية، وإنها بحثت عن معنى «الدلال» حتى في اللغات الأجنبية، فوجدت أنه تعبير عربي أصيل يجمع الكثير من الصفات الأنثوية.

واختتمت حديثها موضحة أنها ترى أن الدلال يعبر عن المرأة التي تجمع بين الطيبة والحنان والرقة والدلع والثقل، مؤكدة أن إعجابها بهذا المعنى، إلى جانب ارتباط الاسم بوالدتها، جعلها تشعر بأنه الاختيار الأنسب ليكون عنوان ألبومها الجديد.