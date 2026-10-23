على اسم والدتها.. دنيا سمير غانم تطرح ألبومها الغنائي "الدلال"

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، ألبومها الغنائي الجديد «الدلال»، عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، لتعود من خلاله إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يضم مجموعة من الأغنيات المتنوعة.

ويضم ألبوم «الدلال» 8 أغنيات، تتنوع في موضوعاتها وألوانها الموسيقية، وتتعاون دنيا سمير غانم خلاله مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومنة القيعي، وعزيز الشافعي، وعمرو مصطفى، إلى جانب الموزعين توما والنابلسي.

وكانت دنيا سمير غانم مهدت لطرح الألبوم بإطلاق أغنية «الله يعيني»، التي جاءت أولى أغنياته، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي، فيما تولى خالد سند أعمال الميكس والماستر.

ويحمل الألبوم اسم «الدلال» تكريمًا لذكرى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في لفتة تحمل دلالات عاطفية خاصة، وتجمع بين عودة دنيا سمير غانم إلى الغناء واستحضار ذكرى والدتها التي تركت بصمة كبيرة في حياتها.