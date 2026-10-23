بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

حصل صدي البلد على بعض اسماء المحلية المحدودة لقيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات..

اسماء حركة المحليات الجديدة

تضمنت الحركة تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ ، وتصعيد كل عدد من سكرتيري العموم المساعدين إلي سكرتيري عموم وهم وائل محمود حمزة سكرتيراً عاما لمحافظة البحيرة وخالد إبراهيم النمر سكرتيراً عاماً للمنوفية ورماح السيد هاشم سكرتيراً عاماً لأسوان ومحمود محمد عبدالغني سكرتيراً عاماً لقنا وهشام عبدالسميع جابر سكرتيراً عاماً للوادي الجديد ، وتصعيد سعيد محمد أحمد رئيس مدينة سمالوط إلي سكرتير عام مساعد المنيا وخالد أحمد رسلان رئيس مدينة الدلنجات إلي سكرتير عام مساعد البحيرة.

بالاضافة الي نقل ٢ سكرتير عموم حاليا لدواوين عموم محافظات .

حركة محلية محدودة لقيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات

وكانت أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من محافظات الجمهورية ، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لعدد من قيادات الصف الأول والثاني وتصعيد لبعض رؤساء المدن والمراكز إلي وظائف قيادية جديدة.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية والبيئة لأداء قيادات المحليات في مختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في محافظات قنا والوادي الجديد والمنوفية والبحيرة وأسوان ، كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات المنيا والبحيرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .