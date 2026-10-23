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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة

العاهل الأردني
العاهل الأردني
أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بأشد العقوبات، مشددا على أن محاولات النيل من وحدة الأردنيين لن تنجح في مواجهة تماسكهم وصلابتهم.

وقال الملك عبد الله الثاني، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن جميع الأردنيين، من شمال الوطن إلى جنوبه، شركاء في الأرض والموقف، ولن يتمكن الغدر من شق صفوفهم.

وأعرب العاهل الأردني عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن دماء الأردنيين غالية، وأن الدولة ستتعامل بحزم شديد مع كل من يتطاول على الأردن.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العمل الإرهابي

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