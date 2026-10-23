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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، للوقوف على مدى جاهزيته لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، ودارسي المعاهد العسكرية، وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المصرية.

قائد المنظمة الشمالية العسكرية

وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتشكيلات ووحدات المنطقة، للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية، لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليها في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وتضمنت الإجراءات عرض التوجيه الطبوغرافي لأرض الاصطفاف، أعقبه مرور على عدد من المعدات المصطفة لمختلف الأسلحة، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث في منظومات التسليح بكافة التخصصات.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما ناقش عددا من العناصر المشاركة في التفتيش بشأن أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مشيدا بمدى تفهمهم للمهام المكلفين بها، بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة، التي يعد امتلاك مقاتل محترف وأسلحة ومعدات متطورة من أهم عناصرها.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تسعى دائماً إلى تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات، لدعم قدراتها القتالية وفقا لأسس علمية مدروسة، تمكنها من مجابهة التهديدات في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، مؤكدا أن حماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية رسالة سامية ومهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

القوات المسلحة وزير الدفاع المنطقة الشمالية العسكرية رئيس الأركان

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

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