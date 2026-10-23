4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

تستعد 8 مناطق ونجوع بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، غدًا السبت؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء، في إجراء يستلزم من المواطنين تدبير احتياجاتهم مسبقًا، خاصة مع اعتماد العديد من الأنشطة اليومية على التيار الكهربائي.

موعد قطع الكهرباء في دار السلام

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، فصل التيار الكهربائي اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، تنفيذًا لأعمال الصيانة الفنية المقررة، وفقًا للإخطار الوارد من هندسة كهرباء دار السلام إلى مجلس قروي السلام.

وأوضحت الوحدة المحلية، من خلال إدارة الأزمات والكوارث، أن الانقطاع يأتي ضمن خطة أعمال الصيانة اللازمة لشبكة الكهرباء، داعية المواطنين إلى مراعاة التوقيتات المعلنة والاستعداد لفترة توقف الخدمة.

خريطة المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء

وتضم قائمة المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي الخيام، ونجع حرب، ونجع راتب، ونجع القوصة، والبلابيش بحري، ونفق أولاد خلف، والعاقولة، وعزبة الشيخ بطيخ.

ومن المقرر أن يستمر الانقطاع في المناطق المذكورة طوال فترة تنفيذ أعمال الصيانة، على أن تعود الخدمة عقب الانتهاء منها، وفقًا للمواعيد المحددة من الجهات المختصة.

وطالبت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التاسعة صباحًا، وتوفير احتياجاتهم الضرورية التي تتطلب استخدام الكهرباء، لتجنب تأثر أنشطتهم اليومية خلال فترة الانقطاع.

كما يُنصح أصحاب المحال التجارية والمنشآت التي تعتمد على الأجهزة الكهربائية بتجهيز احتياجاتهم مسبقًا، ومراعاة مدة الانقطاع عند تنظيم أعمالهم، لحين عودة التيار.

وتأتي أعمال الصيانة في إطار الإجراءات الفنية التي تستهدف الحفاظ على كفاءة شبكة الكهرباء والحد من الأعطال، بما يسهم في تحسين انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز دار السلام.