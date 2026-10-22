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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة سوهاج تحسم الجدل حول فيديو ماسورة النيل: أعمال غسيل دورية للشبكات ولا صحة لوجود كسر

ماسورة المياه
ماسورة المياه
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات عاجلة للجهات التنفيذية بالمحافظة بسرعة فحص ومتابعة مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم كسر ماسورة مياه شرب تصب في نهر النيل.

وتبين بالفحص أن الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأن المقطع يوثق نقطة تصريف معتمدة مخصصة لأعمال الغسيل الدورية لشبكات مياه الشرب.

محافظة سوهاج

وجاء التحرك الفوري عقب رصد وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة للفيديو المتداول، حيث باشر السيد كمال سليمان نائب المحافظ أعمال الفحص والمتابعة الميدانية؛ وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن هذه الإجراءات الفنية تعد من التدابير الدورية المعتادة والمخطط لها مسبقاً.

والتي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها المستمرة للحفاظ على جودة مياه الشرب، ورفع كفاءة شبكات التوزيع وضمان سلامة المياه  بها.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الصورة المتداولة تم التقاطها ليلة أمس أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والغسيل، مؤكدة أن هذه الأعمال انتهت بالكامل ولا توجد أي أنشطة جارية في الموقع الوقت الراهن.

كما شددت على أن عملية التصريف تمت وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه المياه الناتجة إلى أقرب نقطة تصريف مناسبة، دون أن يتسبب ذلك في حدوث أي تجمعات للمياه أو إهدار لها، مناشدة المواطنين بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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