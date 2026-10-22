إصابة شابين في تصادم سيارة ودراجة بخارية وانقلاب الأولى بالطريق الزراعي الشرقي في سوهاج

أصيب شابان بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الشرقي، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، فاصطدم بالدراجة القادمة في الاتجاه المقابل، لتنقلب السيارة على جانب الطريق.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي، في نطاق مركز أخميم، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن طرفي الحادث سيارة كان يقودها شخص في العقد الثالث من العمر، مقيم بمحافظة قنا، ودراجة بخارية يقودها شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بدائرة مركز أخميم، وكان برفقته شاب آخر في العقد ذاته ومن أبناء المنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بالدراجة البخارية القادمة في الاتجاه المقابل، قبل أن تنقلب السيارة على جانب الطريق، متسببة في إصابة مستقلي الدراجة البخارية.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر في القدم اليمنى، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أُصيب مرافقه، وهو شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم بالناحية ذاتها، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصابين، فيما أفاد قائدا المركبتين بمضمون ما أسفرت عنه الفحوصات الأولية بشأن ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال الفحص للوقوف على الأسباب والظروف المحيطة بالحادث.

وتأتي الواقعة في إطار متابعة مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، للحوادث المرورية بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل مع البلاغات الواردة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث على الطرق.