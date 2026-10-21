محافظ سوهاج يُصدر حركة تكليفات واسعة لقيادات مستشفيي "العام" و"الصدر"

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، القرار رقم 534 لسنة 2026، بتغيير قيادات طبية وإدارية موسعة في عدد من المستشفيات الرئيسية بالمحافظة.

وجاء في مقدمة القرار تكليف الدكتور مصطفى محمد مصطفى علي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، للعمل مديراً لمستشفى سوهاج العام، إلى جانب تعيين نائبين له لتعزيز الأداء الإداري والطبي داخل المستشفى.

محافظة سوهاج

وهما الدكتور محمود عبد اللاه أحمد حسن، أخصائي النفسية والعصبية، والدكتور محمد محمود أشرف أبو المجد، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

كما امتد قرار المحافظ ليشمل مستشفى الأمراض الصدرية والتدرن، بتكليف الدكتور هشام أحمد فواز للعمل مديراً للمستشفى، على أن تكون مدة شغل هذه الوظائف لجميع القيادات المذكورة ستة أشهر، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

وفي إطار حوكمة الأداء وضبط جودة الخدمات الطبية، وجّه المحافظ الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالإشراف المباشر على اختيار وتقييم رؤساء الأقسام الفنية داخل مستشفى سوهاج العام خلال الفترة المقبلة، للتأكد من كفاءة إدارة الأقسام الطبية المختلفة.

يذكر أن هذه الحزمة من القرارات والتكليفات جاءت بناءً على مذكرة عرض تفصيلية تقدم بها الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والتي رصدت بدقة الموقف الطبي الراهن والاحتياجات الإدارية العاجلة لتلك المستشفيات، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لمواطني الإقليم.