ضبط 5 أطنان بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة مكبرة بمركز سوهاج

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على تداول المواد البترولية والتصدي لمحاولات تهريب المنتجات المدعمة، تمكنت مديرية التموين بسوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين، من إحباط محاولة تهريب 4960 لترًا من بنزين 80.

بما يعادل نحو 5 أطنان، قبل بيعها في السوق السوداء، بدائرة مركز سوهاج، بالمخالفة للقرارات المنظمة لنقل وتداول المواد البترولية.

ماذا حدث؟

وأشار الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، إلى أنه بالفحص تبين وجود تلاعب في صهريج السيارة باستخدام أدوات مخصصة لذلك، مع تعبئة البنزين داخل جراكن، تمهيدًا لبيعه خارج محطات تموين السيارات المعتمدة، وتم التحفظ على السيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتحرير محضر جنح مركز سوهاج، كما جرى عرض السائق على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات تموين السيارات ومستودعات المواد البترولية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالمنتجات البترولية المدعمة وتهريبها إلى السوق السوداء، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.