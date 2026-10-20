سوهاج.. ضبط وإعدام 115 كيلوجرام لحوم ودواجن في حملة مكبرة بجرجا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بتنفيذ حملة رقابية مكبرة استهدفت الأسواق والمطاعم ومحال السوبر ماركت، للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظة سوهاج

وأوضح أحمد جاد رئيس مركز ومدينة جرجا، أن الحملة جاءت بمشاركة شرطة المرافق، ومديرية التموين، والطب البيطري، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة.

وتحرير عدد من محاضر التموين والصحة للمخالفين، فضلًا عن إعدام 115 كيلوجرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان حصولهم على سلع غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك.