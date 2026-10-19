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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتكثيف جهود الحماية المدنية لانتشال ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة نجع حمادي في طهطا

مكان الحادث
مكان الحادث
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن كثب تداعيات الحادث الأليم الناجم عن سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (هـ ب ص 3594) أثناء الاحتفال بحفل زفاف في ترعة نجع حمادي، وتحديداً على الطريق الوسطاني بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا بجوار كوبري الكشاكشي.

ماذا حدث؟

وأصدر المحافظ توجيهات عاجلة بسرعة التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وقوات الحماية المدنية (الإنقاذ النهرى)، مشدداً على تكثيف الجهود واستمرار عمليات البحث في المجرى المائي لضمان انتشال أي مفقودين أو جثامين للمتوفيين جراء الحادث في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة المعنية بالتعاون مع الأهالي في انتشال السيارة من المجرى المائي، فيما أشارت المؤشرات الأولية لجهود الحصر والدعم الطارئ إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص آخر.

وفور وقوع الحادث، جرى التنسيق الفوري مع مديرية الصحة بسوهاج، حيث دفع مرفق الإسعاف بسياراته لنقل المصاب وحالات الوفاة إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإنهاء الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب اللواء طارق راشد عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصاب، ومؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له طوال فترة تواجده بالمستشفى.

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