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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خط ساخن وأماكن للإيواء وتحصين.. إجراءات سوهاج والدقهلية لمواجهة حوادث عقر الكلاب الضالة للمواطنين

تحصين الكلاب الضالة
تحصين الكلاب الضالة
المحافظات

بعد تكرار حوادث عقر الكلاب الضالة للمواطنين في المحافظات ،تتخذ المحافظات اجراءات وقائية لمواجهة هذة الظاهرة ..

اجراءات مواجهة الكلاب الضالةبسوهاج   

وضعت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، خطة تنفيذية تتضمن إجراءات وقائية وصحية، إلى جانب التوسع في إنشاء ملاجئ مخصصة لإيواء الكلاب، وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل معها بصورة عاجلة.

تحصين الكلاب ضد السعار

تتضمن محاور الخطة تحصين أكثر من 3 آلاف كلب ضد مرض السعار، في خطوة تستهدف الحد من انتشار المرض وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون، بالتوازي مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم التعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، تعمل مديرية الطب البيطري بسوهاج على توحيد الجهود مع الجهات المختصة، بما يشمل الوحدات المحلية والجهات المعنية بشؤون البيئة، لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة وفق خطة متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتراعي متطلبات الصحة العامة.

ملاجئ جديدة لإيواء الكلاب الضالة

وتشمل الخطة توقيع بروتوكولات تعاون بين مديرية الطب البيطري ومدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، لإنشاء شلاتر، وهي ملاجئ مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، بما يوفر آلية منظمة للتعامل مع الظاهرة.

كما خصصت محافظة سوهاج مكانًا مؤقتًا بحي الكوثر لإيواء الكلاب خلال الفترة الحالية، باعتباره حلًا عاجلًا لحين استكمال الإجراءات الخاصة بتوفير أماكن الإيواء المقررة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة تستهدف تنظيم التعامل مع بلاغات الكلاب الضالة، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبيطرية لتسريع الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

خط ساخن لشكاوى المواطنين

وفي إطار تسهيل التواصل مع المواطنين، جرى تفعيل غرف العمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية الفرعية، لضمان سرعة تلقي البلاغات والشكاوى والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخصصت المديرية، بتوجيهات من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رقمين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالكلاب الضالة، وهما:

01002532073

01203044599

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتفعيل قنوات تلقي البلاغات، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وتنفيذ محاور الخطة المقررة.

وتعكس الخطة توجهًا نحو الجمع بين الإجراءات الوقائية، وتوفير أماكن الإيواء، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، في إطار جهود المحافظة للحد من مخاطر الكلاب الضالة والحفاظ على الصحة العامة.

حملات التعامل مع الكلاب الضالة بالدقهلية 

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري والجهات المعنية في تنفيذ واستمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بالشوارع، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وما رصده مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار أعداد من الكلاب الضالة في عدد من المناطق، بما يمثل مصدرًا للقلق ويشكل تهديدا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، فضلًا عن تزايد مطالب المواطنين بسرعة التدخل من جانب الجهات المعنية.

ونفذت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، حملة لمواجهة الكلاب الضالة، صباح اليوم بمدينة طلخا، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السعار والتحصين ضد الأمراض، وباستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أعمال الحملات وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة، خاصة في المناطق التي تشهد تزايدًا في أعداد الكلاب الضالة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات مواجهة الكلاب الضالة، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر تعرضا لانتشارها، مع تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحماية أبناء المحافظة.

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