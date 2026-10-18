محافظ سوهاج يوجه بحملات بيطرية عاجلة في "طما وطهطا" بعد إصابة 12 مواطناً بعقر كلب ضال

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي طما وطهطا، لتشكيل لجان متخصصة والتعامل الفوري مع تداعيات عقر كلبين ضالين لـ 12 شخصاً بنطاق المركزين.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة بما يتماشى مع معايير الرفق بالحيوان.

محافظة سوهاج

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالمحافظة قد تلقى بلاغاً بالواقعة، وعلى إثره كلف المحافظ الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين في مستشفتي طهطا العام وطما المركزي.

وشدد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة بكافة المراكز الطبية.

ومن ناحية أخرى، نجحت لجان الطب البيطري برئاسة الدكتور أحمد حمدي، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، في التحفظ على الكلبين المتسببين في الحادث لإخضاعهما للملاحظة الطبية للكشف عن مرض السعار، هذا بالإضافة إلى انطلاق حملات مكثفة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بكلا المركزين للحد من تكاثرها العشوائي وحماية المارة.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تقود جهوداً رائدة في هذا الملف، حيث أبرمت مديرية الطب البيطري بروتوكولات تعاون مع جهازي مدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة لإنشاء شلاتر ومراكز إيواء مجهزة.

وتواصل المديرية تطبيق منظومة (TNR) العالمية القائمة على "الرصد، والتعقيم، والتحصين، وإعادة الإطلاق أو الإيواء"، كبديل علمي ورحيم للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة وتأمين المواطنين.