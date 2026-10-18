قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاصفة ساحلية تهدد مناطق بشرق الولايات المتحدة بالفيضانات وتعرية الشواطئ
عمرو أديب: واجهنا الإرهاب والاضطرابات وقادرون على التغيير في ظل الاستقرار
المتحدث العسكري: العالم لا يزال يدرس ملحمة حرب أكتوبر
محمد الباز: الأكاديمية العسكرية أحد مسارات اختيار مرشح الرئاسة المقبل
استياء في الزمالك من رد اتحاد الكرة على شكوى حكم القمة.. ماذا حدث؟
موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري
إسلام صادق مدافعا عن ناصر منسي: لا تذبحوا الأسطورة
ارتفع 200 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بحملات بيطرية عاجلة في "طما وطهطا" بعد إصابة 12 مواطناً بعقر كلب ضال

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي طما وطهطا، لتشكيل لجان متخصصة والتعامل الفوري مع تداعيات عقر كلبين ضالين لـ 12 شخصاً بنطاق المركزين.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة بما يتماشى مع معايير الرفق بالحيوان.

محافظة سوهاج

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالمحافظة قد تلقى بلاغاً بالواقعة، وعلى إثره كلف المحافظ الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين في مستشفتي طهطا العام وطما المركزي.

وشدد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة بكافة المراكز الطبية.

ومن ناحية أخرى، نجحت لجان الطب البيطري برئاسة الدكتور أحمد حمدي، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، في التحفظ على الكلبين المتسببين في الحادث لإخضاعهما للملاحظة الطبية للكشف عن مرض السعار، هذا بالإضافة إلى انطلاق حملات مكثفة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بكلا المركزين للحد من تكاثرها العشوائي وحماية المارة.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تقود جهوداً رائدة في هذا الملف، حيث أبرمت مديرية الطب البيطري بروتوكولات تعاون مع جهازي مدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة لإنشاء شلاتر ومراكز إيواء مجهزة.

وتواصل المديرية تطبيق منظومة (TNR) العالمية القائمة على "الرصد، والتعقيم، والتحصين، وإعادة الإطلاق أو الإيواء"، كبديل علمي ورحيم للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة وتأمين المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كلاب حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا

مجلس التعاون الخليجي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على رأس أولوياتنا

سلطنة عمان وفرنسا

سلطنة عمان وفرنسا تبحثان فرص الشراكة الصناعية والتجارية في قطاع الفضاء

مساعد وزير الخارجية الأسبق أحمد فاضل يعقوب

هل تحتاج مصر للانضمام إلى «حلف مكة» لدعم السعودية؟.. السفير أحمد فاضل يعقوب يجيب

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد