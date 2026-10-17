محافظ سوهاج يحيل مسئولي مدرستين بساقلتة للتحقيق بسبب التقليم الجائر لأشجار معمرة| صور

قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة المسئولين بمدرستين إحداهما للتعليم الفنى والأخرى بمرحلة التعليم الأساسي بمركز ساقلتة إلى التحقيق العاجل عقب رصد أعمال للتقليم الجائر لعدد من الأشجار المعمرة بالمخالفة للتعليمات، ودون التنسيق مع جهات الاختصاص أو اتباع الطرق الفنية الصحيحة المعتمدة لتقليم وتهذيب الأشجار.

محافظة سوهاج

كان محافظ سوهاج قد تلقى تقريرًا عاجلًا من الدكتور علاء شعراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، يفيد برصد قطع جائر للأشجار المعمرة داخل أسوار مدرستين بالتعليم الفني و أخرى بالمرحلة الابتدائية ، دون إخطار الوحدة المحلية أو إدارة البيئة ، مما تسبب في إتلاف المظهر الجمالي والبيئي لتلك الأشجار.

وأكد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات تستهدف الرقعة الخضراء أو الأشجار المعمرة بمختلف المراكز والقرى، مشددًا على أن هناك توجيهات صارمة بحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل عشوائي دون مراجعة إدارات البيئة والزراعة المختصة لضمان الحفاظ على الثروة النباتية.

وأضاف نائب المحافظ أن سياستنا الحالية تركز على التوسع في زيادة المساحات الخضراء ضمن المبادرات الرئاسية لتعزيز الاستدامة البيئية، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالبيئة والهوية البصرية للمحافظة.