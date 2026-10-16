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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يختتم جولته في سوهاج بلقاء تنظيمي موسع.. تأكيد على دعم الدولة وتعزيز التنسيق بين قيادات الحزب والكوادر

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

اختتم وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن جولته بمحافظة سوهاج، بعقد لقاء تنظيمي موسع جمع قيادات الحزب المركزية وقيادات وأعضاء الأمانة بالمحافظة، وممثلي الأمانات النوعية بمختلف المراكز، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين المستويات التنظيمية، وتوحيد الجهود بما يدعم تحركات الحزب التنظيمية والخدمية على مستوى المحافظة.

فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات

جاء اللقاء بحضور النائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، نائبي رئيس الحزب، وعدد من الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وعلى مبارك، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، وهيئة مكتب الأمانة بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات وكوادر الحزب والتنظيميين بمختلف الأمانات النوعية والمراكز.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنظيمية المرتبطة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة، واستعراض آليات التنسيق والتواصل بين الأمانات النوعية وأمانات المراكز، فضلًا عن الإستماع إلى رؤى ومقترحات القيادات والكوادر بشأن أولويات التحرك داخل المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنظيمي وتعزيز قدرة الحزب على التواصل مع المواطنين والإستجابة لاحتياجاتهم.

تواصل مباشر بين القيادات المركزية وقيادات وكوادر الحزب بالمحافظة

وأكدت قيادات الأمانة العامة للحزب، أن اللقاء يمثل محطة مهمة في ختام الجولة بسوهاج، لما أتاحه من تواصل مباشر بين القيادات المركزية وقيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، ومناقشة الملفات المطروحة على أرض الواقع، بما يدعم تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى بشأن خطة العمل المقبلة.

من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، أن اللقاء التنظيمي بسوهاج يأتي تتويجًا لجولة جمعت بين التحركات الخدمية والعمل التنظيمي، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع قيادات الحزب وكوادره في مواقعهم يمثل ركيزة أساسية لمتابعة تنفيذ خطة العمل والتعرف على طبيعة الملفات التي تشغل المواطنين في مختلف المراكز.

وشدد الخولي، على أن رؤية حزب مستقبل وطن تقوم على مساندة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لا سيما في ظل التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

وأشاد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، بوعي الشعب المصري واصطفافه خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وفي السياق ذاته، أشاد عصام هلال، الأمين المساعد للحزب، بمستوى التنظيم الحزبي لأمانة مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتعزيز المشاركة في العمل العام.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح ونقاش موسع بين قيادات الأمانة المركزية للحزب وأمين المحافظة وقيادات وأعضاء وكوادر الأمانات النوعية المختلفة بسوهاج، جرى خلاله تبادل الرؤى والأفكار بشأن آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل التنظيمي ويدعم تنفيذ خطط الحزب على مستوى المحافظة.

وتأتي جولة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ضمن تحركات الحزب في عدد من المحافظات، سبق أن شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، تنفيذًا لتوجهات تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتتنوع أنشطة الجولات بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.

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