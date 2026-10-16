6 آلاف طالب وقوافل طبية ودعم للمستشفى الجامعي.. مستقبل وطن يوسع مبادراته الخدمية في سوهاج

كثّف حزب مستقبل وطن تحركاته الخدمية بمحافظة سوهاج، من خلال حزمة من المبادرات التي استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، وشملت سداد المصروفات الدراسية لـ6 آلاف طالب وطالبة من غير القادرين، وتوفير مستلزمات طبية لمستشفى الطوارئ الجامعي، وتنظيم قافلة طبية مجانية كبرى، إلى جانب افتتاح معرض لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على المواطنين غير القادرين.

وتأتي زيارة سوهاج ضمن برنامج الجولات الميدانية للأمانة المركزية للحزب بالمحافظات، لتصبح المحطة السادسة في البرنامج والأولى بمحافظات جنوب الصعيد، في إطار التحركات التي تستهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمؤسسات الخدمية، وتوجيه المبادرات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.

سداد المصروفات الدراسية لـ6 آلاف طالب وطالبة

استهل وفد الأمانة المركزية للحزب جولته بلقاء كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، قبل الإعلان عن سداد المصروفات الدراسية لـ6 آلاف طالب وطالبة من غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية وفي جميع مراكز المحافظة.

وسلّم الحزب شيكًا بإجمالي قيمة المصروفات إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في خطوة تستهدف مساندة الأسر التي تواجه أعباء مالية مع بداية العام الدراسي، ومساعدة أبنائها على مواصلة تعليمهم.

وضم الوفد النائب عبد الهادي القصبي والنائب حسام الخولي، نائبي رئيس الحزب، وعددًا من الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، إلى جانب علي مبارك، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، وقيادات الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دعم مستشفى الطوارئ الجامعي بالمستلزمات الطبية

وفي القطاع الصحي، زار وفد الحزب مقر جامعة سوهاج القديم، حيث التقى الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وبحث سبل دعم مستشفى الطوارئ الجامعي بالاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وشهدت الزيارة تسليم عدد من المستلزمات والمهمات الطبية التي جرى حصرها مسبقًا وفقًا لاحتياجات المستشفى، وشملت أجهزة تشغيل وأدوات طبية، بما يدعم إمكانات المنشأة الصحية ويساعدها على تلبية متطلبات العمل.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لمبادرات الحزب المجتمعية وجهوده في دعم المؤسسات الخدمية، فيما أكد النائب عبد الهادي القصبي حرص الحزب على توجيه الدعم إلى الجهات التي تحتاج إليه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي أن دعم المستشفى يأتي ضمن برنامج الجولات الميدانية للأمانة المركزية، التي تجمع بين التحركات التنظيمية والمبادرات العملية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

قافلة طبية مجانية ومعرض ملابس لأهالي سوهاج

واستكمل الحزب فعاليات جولته بتنظيم قافلة طبية مجانية كبرى بنادي أخميم الرياضي، لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين في عدد من التخصصات، إلى جانب تقديم الإرشادات والنصائح الطبية وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى متابعة إضافية أو فحوصات أخرى إلى الجهات المختصة.

وتفقد وفد الأمانة المركزية فعاليات القافلة، بحضور نائبي رئيس الحزب، وكمال سليمان نائب محافظ سوهاج، وعلي مبارك أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات الحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي أخميم والمراكز المحيطة بها، للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بالمجان، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح الحزب معرضًا لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على المواطنين غير القادرين، وضم المعرض تشكيلة متنوعة من الملابس التي تناسب مختلف الأعمار، في إطار توسيع نطاق المساعدات المقدمة للأسر المستحقة.

جولات ميدانية تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وتعكس الفعاليات التي شهدتها سوهاج تنوع المبادرات الخدمية التي ينفذها حزب مستقبل وطن ضمن جولاته بالمحافظات، والتي تشمل دعم المؤسسات الصحية والتعليمية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية للمزارعين، إلى جانب اللقاءات التنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره وافتتاح مقاره بالمحافظات.

وسبق أن شملت جولات الحزب محافظات القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية، قبل وصولها إلى سوهاج، في إطار برنامج يستهدف توسيع نطاق المبادرات الخدمية والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.

وأكدت قيادات الحزب استمرار التحركات الميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتوجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.